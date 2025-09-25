Pronostico Aston Villa-Bologna | c’è aria di rivincita

Aston Villa-Bologna è una partita valida per la prima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sei partite in stagione zero vittorie. Monchi, il direttore sportivo, andato via in settimana, Emery che sembrava dovesse fare lo stesso ma, che per il momento, è rimasto. Risultati zero e situazione calda dentro l’Aston Villa: e il Bologna ne può approfittare. (Lapresse) – Ilveggente.it Inizia l’avventura in Europa League della squadra di Vincenzo Italiano, e si parte subito da una trasferta inglese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

