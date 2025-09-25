Pronostici GA Eagles-FCSB e Lille-Brann | i gol non mancheranno
G.A. Eagles-FCSB e Lille-Brann sono partite della prima giornata della League Phase di Europa League e si giocano giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Vincendo la Coppa d’Olanda lo scorso anno, il G.A. Eagles è riuscito a conquistare una clamorosa qualificazione all’Europa League. Un punto altissimo per questa squadra che la scorsa annata non era riuscita a superare il primo turno della Conference. Complicato il debutto contro i rumeni dell’FCSB, una formazione, questa decisamente molto più abituata a questo tipo di eventi e che vorrà a tutti i costi riuscire nel colpo grosso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - eagles
PSV-Go Ahead Eagles (Supercoppa d’Olanda) domenica 03 agosto 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles (venerdì 08 agosto 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
Zwolle-Go Ahead Eagles (domenica 21 settembre 2025 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici
Ecco il link per inserire i pronostici della 13^ giornata di Palermo Trotto League e Caccia al vincente in programma Mercoledì 10 settembre 2025. CHIUSURA GIOCO ORE 13.55 Buon divertimento!!! - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Go Ahead Eagles-FCSB 25 Settembre: prima assoluta per gli olandesi - Go Ahead Eagles e FCSB si affrontano giovedì 25 settembre 2025 alle 18:45 al De Adelaarshorst di Deventer, nella prima giornata della fase a gironi di Europa League: analisi, pronostico e quote di una ... Si legge su bottadiculo.it