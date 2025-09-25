Pronostici Europa League 25 settembre | Farioli a caccia dell’ennesimo successo

Europa League, Lione e Porto impegnati in trasferta rispettivamente contro Utrecht e Salisburgo: gli uomini di Farioli vogliono allungare la striscia vincente. Si conclude con una sfilza di match interessanti la prima giornata del maxi-girone di Europa League, spalmata su due giorni. Questa sera il Lione, guidato dall’ex allenatore di Roma e Milan Paulo Fonseca, è di scena in Olanda contro l’ Utrecht, che si prepara a calcare i palcoscenici continentali dopo sei anni di assenza. (Ansa) – Ilveggente.it I Gones, arrivati ai quarti di finale nella scorsa edizione – eliminazione rocambolesca con il Manchester United – stanno andando forte in Ligue 1 (solo vittorie, ad eccezione della sconfitta con il Rennes) e dovrebbero far valere la maggiore esperienza a questi livelli contro gli olandesi: l’Utrecht, peraltro, non arriva a quest’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, avendo perso due partite consecutive in Eredivisie contro i non irresistibili Fortuna Sittard e Groningen. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

