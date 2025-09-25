Matteo Sartori ha riportato uno stiramento al polpaccio domenica scorsa nel match contro il Castelferretti, tanto che è dovuto uscire prima della fine del primo tempo, e adesso sarà costretto ad osservare almeno un paio di settimane di riposo. Una brutta tegola per l’ Alma Fano che davanti ancora non può disporre di Niccolò Gucci, anche se il suo rientro sembra piuttosto vicino. L’emergenza in attacco rischia di diventare cronica perché anche Gabriel Beciani, infortunatosi sempre domenica contro la Castelfrettese, ha un serio problema ai legamenti per cui staff tecnico e staff medico dovranno decidere il da farsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. L’Alma con l’attacco decimato. Oltre a Gucci ai box anche Sartori