Promozione L’Alma con l’attacco decimato Oltre a Gucci ai box anche Sartori

Sport.quotidiano.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Sartori ha riportato uno stiramento al polpaccio domenica scorsa nel match contro il Castelferretti, tanto che è dovuto uscire prima della fine del primo tempo, e adesso sarà costretto ad osservare almeno un paio di settimane di riposo. Una brutta tegola per l’ Alma Fano che davanti ancora non può disporre di Niccolò Gucci, anche se il suo rientro sembra piuttosto vicino. L’emergenza in attacco rischia di diventare cronica perché anche Gabriel Beciani, infortunatosi sempre domenica contro la Castelfrettese, ha un serio problema ai legamenti per cui staff tecnico e staff medico dovranno decidere il da farsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione l8217alma con l8217attacco decimato oltre a gucci ai box anche sartori

© Sport.quotidiano.net - Promozione. L’Alma con l’attacco decimato. Oltre a Gucci ai box anche Sartori

In questa notizia si parla di: promozione - alma

Promozione. L’Alma Fano chiama i suoi tifosi. Campagna abbonamenti aperta

Cerca Video su questo argomento: Promozione L8217alma L8217attacco Decimato