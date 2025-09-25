Prometheus | un nuovo easter egg conferma un importante collegamento tra Alien e Blade Runner

Prometheus è uno dei capitoli più importanti della serie Alien, che esplora le origini sia degli Xenomorfi che dei misteriosi creatori dell’umanità, gli “ Ingegneri ”. Oltre a questo approfondimento della trama, il film di Ridley Scott è degno di nota per aver verificato un ulteriore legame tra la saga di Alien e l’altra serie fantascientifica di Scott, Blade Runner, in un modo sorprendente che probabilmente non vi aspettereste. Il collegamento tra Alien e Blade Runner è stato stabilito da tempo in entrambi i franchise, risalente addirittura a Aliens, quando Dallas ha rivelato di aver precedentemente lavorato per la Tyrell Corporation. 🔗 Leggi su Cinefilos.it