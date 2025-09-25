connessioni tra Prometheus, Alien e Blade Runner: un universo condiviso. Il film Prometheus, diretto da Ridley Scott, rappresenta uno dei capitoli più significativi della saga Alien. Questo film approfondisce le origini degli iconici Xenomorfi e dei misteriosi creatori dell’umanità, gli “ Ingegneri ”. Oltre a questo, il lungometraggio rivela collegamenti sorprendenti con altre produzioni di Scott, in particolare con la serie Blade Runner. il legame tra alien e blade runner: una connessione storica e narrativa. L’associazione tra i franchise di Alien e Blade Runner è nota da tempo. In passato, già in Aliens, Dallas aveva fatto riferimento a un suo precedente impiego presso la Tyrell Corporation. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Prometheus rivela un collegamento tra alien e blade runner