Programmi TV giovedì 25 settembre 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

Jurassic World – Il Regno Distrutto su Sky Cinema. Io Canto Family su Canale 5 e speciale Zucchero Sugar Fornaciari su Rai Tre. Giovedì 25 settembre il piccolo schermo si accende con una programmazione ricca e variegata, capace di soddisfare ogni tipo di spettatore. Dall’eleganza del ladro gentiluomo in Arsenio Lupin su Rai Movie, all’adrenalina pura di Getaway – Via di fuga su Italia 1, passando per il fascino preistorico di Jurassic World – Il Regno Distrutto su Sky Cinema Action. E per chi cerca emozioni più intime, August Rush – La musica nel cuore su Sky Cinema Cult promette una storia toccante e piena di speranza FILM. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

