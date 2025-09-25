Programmi TV giovedì 25 settembre 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata
Jurassic World – Il Regno Distrutto su Sky Cinema. Io Canto Family su Canale 5 e speciale Zucchero Sugar Fornaciari su Rai Tre. Giovedì 25 settembre il piccolo schermo si accende con una programmazione ricca e variegata, capace di soddisfare ogni tipo di spettatore. Dall’eleganza del ladro gentiluomo in Arsenio Lupin su Rai Movie, all’adrenalina pura di Getaway – Via di fuga su Italia 1, passando per il fascino preistorico di Jurassic World – Il Regno Distrutto su Sky Cinema Action. E per chi cerca emozioni più intime, August Rush – La musica nel cuore su Sky Cinema Cult promette una storia toccante e piena di speranza FILM. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: programmi - gioved
: giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2025 è chiusa al pubblico per l’attuazione dei programmi di monitoraggio dell’impianto da parte di ANSFISA. Ci scusiamo per il disagio - facebook.com Vai su Facebook
Programmi TV stasera 25 settembre 2025: guida completa alla prima serata - Guida TV 25 settembre 2025: La ricetta della felicità su Rai 1, Sal da Vinci su Canale 5, Zucchero su Rai 3. Da lifestyleblog.it
Stasera in tv (25 settembre), cosa vedere: una nuova fiction, un concerto-evento e l'approfondimento - Se invece volete godervi una grande serata di musica, sul vostro telecomando dovreste scegliere il pulsante numero 5. Riporta libero.it