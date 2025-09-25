Parte la seconda fase dei lavori e, come prima conseguenza, riapre al pubblico il parcheggio di via Gaeta: da ieri pomeriggio infatti è tornata disponibile la maggior parte dei posti auto nell’area a ridosso della ferrovia e ha riaperto alla circolazione la Ztl di via Venegoni. È la seconda tranche del Progetto Spugna, che condurrà a disconnettere il parcheggio di via Gaeta (4mila e 500 metri quadrati complessivi) dalla rete fognaria: si tratta del quarto intervento di drenaggio urbano nell’ambito del progetto Città Metropolitana Spugna in Città dopo quello nel giardino di piazza Trento Trieste e nei parcheggi di corso Magenta e via Podgora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Progetto Spugna, primi traguardi. Riapre il parcheggio di via Gaeta. Via libera nella Ztl di Venegoni