progetto spugna primi traguardi riapre il parcheggio di via gaeta via libera nella ztl di venegoni

Parte la seconda fase dei lavori e, come prima conseguenza, riapre al pubblico il parcheggio di via Gaeta: da ieri pomeriggio infatti è tornata disponibile la maggior parte dei posti auto nell’area a ridosso della ferrovia e ha riaperto alla circolazione la Ztl di via Venegoni. È la seconda tranche del Progetto Spugna, che condurrà a disconnettere il parcheggio di via Gaeta (4mila e 500 metri quadrati complessivi) dalla rete fognaria: si tratta del quarto intervento di drenaggio urbano nell’ambito del progetto Città Metropolitana Spugna in Città dopo quello nel giardino di piazza Trento Trieste e nei parcheggi di corso Magenta e via Podgora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
FEMMINILE. Spugna si presenta:: "Credo nel progetto»
