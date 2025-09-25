Progetto RigeneraBoschi di Sorgenia alberi più stabili e resistenti con gestione sostenibile
(Adnkronos) – I risultati del progetto #RigeneraBoschi di Sorgenia rivelano che gli interventi selvicolturali calibrati rendono gli alberi mediamente più stabili e resistenti al cambiamento climatico. La ricerca è stata coordinata dal Giorgio Vacchiano dell’Università degli Studi di Milano attraverso innovativi sensori posizionati sugli alberi in cinque boschi italiani: i Tree Talker. Lo studio è . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
