Profumi autunno 2025 | le fragranze più raffinate per lei che lasciano la scia

Con il cambio di stagione, il mutare dell'intensità della luce e l'arrivo dei primi freddi cambiano anche le percezioni olfattive dei profumi da indossare. Diventano più profonde e avvolgenti al tempo stesso. Sono fragranze che si caratterizzano per la loro densità e le loro sfumature calde che offrono una sensazione inedita e memorabile lasciando una scia impalpabile. Le loro note si fanno speziate e spaziano dal cardamomo o del patchouli. Sono le sfumature calde dei legni con accenti morbidi e leggermente affumicati. Per questa stagione appena cominciata molto in voga saranno anche le profumazioni goumand dalle note caramellate e vanigliate che trasudano sensualità.

