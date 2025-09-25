Profumi autunno 2025 | le fragranze più raffinate per lei che lasciano la scia
Con il cambio di stagione, il mutare dell’intensità della luce e l’arrivo dei primi freddi cambiano anche le percezioni olfattive dei profumi da indossare. Diventano più profonde e avvolgenti al tempo stesso. Sono fragranze che si caratterizzano per la loro densità e le loro sfumature calde che offrono una sensazione inedita e memorabile lasciando una scia impalpabile. Le loro note si fanno speziate e spaziano dal cardamomo o del patchouli. Sono le sfumature calde dei legni con accenti morbidi e leggermente affumicati. Per questa stagione appena cominciata molto in voga saranno anche le profumazioni goumand dalle note caramellate e vanigliate che trasudano sensualità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: profumi - autunno
