Profitti Mfe a 130 milioni Nuova crescita degli spot
Il dato più importante del primo semestre del gruppo Mfe è l'ottimo risultato nella raccolta pubblicitaria: Mediaset cresce del 2%, ben sopra la media del mercato italiano complessivo che è in calo dello 0,4%, nonostante il difficile confronto con i primi sei mesi del 2024, che avevano registrato un aumento del 7,2%. La pubblicità in Italia è il dato che permette di tenere alti i numeri della semestrale di gruppo, che consolida anche la performance di Mediaset Espana, più deludente. La sofferenza negli ascolti e nella raccolta della controllata iberica sta caratterizzando questi primi mesi dell'anno e così, a fronte del +5,7% fatto segnare nel primo semestre del 2024, a fine giugno la pubblicità si è contratta del 7,9%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: profitti - milioni
Webuild cresce in doppia cifra I profitti balzano a 132 milioni
A2A continua a macinare profitti: 434 milioni di euro in soli sei mesi
Bang Si-hyuk, il presidente di HYBE, è stato interrogato dalla polizia per 13 ore consecutive. Al centro delle accuse: presunti profitti illeciti da 190 miliardi di won (140 milioni di dollari), ottenuti durante il processo di quotazione in borsa della compagnia. HYB - facebook.com Vai su Facebook
Profitti Mfe a 130 milioni. Nuova crescita degli spot - Il dato più importante del primo semestre del gruppo Mfe è l'ottimo risultato nella raccolta pubblicitaria: Mediaset cresce del 2%, ben sopra la media del mercato italiano complessivo che è in calo de ... Lo riporta msn.com
Mfe, nel primo semestre utile in crescita del 24,4% - MediaForEurope chiude il primo semestre con un utile netto di competenza del gruppo in crescita del 24,4% su base annua a 130,2 milioni di euro. Scrive ilmattino.it