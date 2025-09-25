Il dato più importante del primo semestre del gruppo Mfe è l'ottimo risultato nella raccolta pubblicitaria: Mediaset cresce del 2%, ben sopra la media del mercato italiano complessivo che è in calo dello 0,4%, nonostante il difficile confronto con i primi sei mesi del 2024, che avevano registrato un aumento del 7,2%. La pubblicità in Italia è il dato che permette di tenere alti i numeri della semestrale di gruppo, che consolida anche la performance di Mediaset Espana, più deludente. La sofferenza negli ascolti e nella raccolta della controllata iberica sta caratterizzando questi primi mesi dell'anno e così, a fronte del +5,7% fatto segnare nel primo semestre del 2024, a fine giugno la pubblicità si è contratta del 7,9%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Profitti Mfe a 130 milioni. Nuova crescita degli spot