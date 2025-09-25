Profilattici ai detenuti del carcere di Pavia per motivi terapeutici | ecco cosa sta succedendo

La direttrice della Casa Circondariale di Pavia Stefania Musso ha deciso di distribuire 720 preservativi ai detenuti come misura a carattere "terapeutico". Subito sono scoppiate le polemiche: da un lato c'è chi ha condannato tale decisione parlando del "fallimento del sistema penitenziario", dall'altro chi lo ha celebrato perché "tappa fondamentale sul tema dell'affettività in carcere". Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Profilattici distruibuiti ai detenuti, a Pavia scoppia il caso sulla sessualità in carcere

