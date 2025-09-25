Processo vaticano la corte d’appello boccia il ricorso della procura Becciu | Buon segno

Repubblica.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monsignor Arellano accoglie le contestazioni delle difese relative a un problema procedurale. Gli avvocati degli imputati: “Ora può andare in meglio e non in peggio”. Passano in giudicato alcune assoluzioni, si accorcia la prevista durata del procedimento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

