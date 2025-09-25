Quasi due ore di camera di consiglio dove sono passate al vaglio della Corte del Vaticano le motivazioni presentate dalle difese e dall’accusa. Quindi, la decisione: l’appello presentato dal pg nel processo Becciu, è inammissibile. E così, dalla Corte d’appello presieduta da Monsignor Alejandro Arellano Cedillo arriva la comunicazione dell’inammissibilità dell’appello proposto dal promotore di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Processo Becciu, Corte vaticana dichiara inammissibile l’appello del Pg: difese soddisfatte