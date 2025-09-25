Processo a Sarkozy Oggi la sentenza sui soldi da Gheddafi

È attesa oggi a Parigi la sentenza del processo che vede imputato l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy con l'accusa di aver ricevuto milioni di euro di finanziamenti illegali per la campagna elettorale dal regime del dittatore libico Muammar Gheddafi. I giudici emetteranno il verdetto dopo che il pubblico ministero ha chiesto una pena detentiva di sette anni per Sarkozy, processato con altre 12 persone, tra cui tre ex ministri, accusate di associazione per delinquere. Sarkozy e gli altri imputati hanno negato ogni addebito. Si tratta del più grande processo per corruzione a cui è stato sottoposto Sarkozy, 70 anni, all'Eliseo dal 2007 al 2012. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Processo a Sarkozy. Oggi la sentenza sui soldi da Gheddafi

