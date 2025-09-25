Probabili formazioni Cagliari Inter le idee di Pisacane e di Chivu | occhio al possibile cambio modulo dei sardi!
Le ultimissime. Manca poco al quinto turno di Serie A 202526, che vedrà il Cagliari ospitare l’ Inter all’Unipol Domus sabato 27 settembre alle 20:45. La sfida opporrà due tecnici con esperienze diverse: Fabio Pisacane, alla guida dei sardi, e l’ex difensore nerazzurro Cristian Chivu, campione del Triplete con l’Inter e reduce da esperienze formative in panchina. Entrambi cercheranno di imporre la propria filosofia di gioco, con strategie differenti ma complementari per ottenere il successo. 🔗 Leggi su Internews24.com
