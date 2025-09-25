Probabile formazione Juve Tudor ha l’imbarazzo della scelta in attacco | da una a due punte dieci opzioni per puntare lo Scudetto

Probabile formazione Juve, il mercato ha regalato a Tudor un attacco stellare. Da David a Vlahovic, passando per Openda: ecco tutte le opzioni. Un mercato estivo scoppiettante ha trasformato l’attacco della Juventus in un reparto stellare, consegnando al tecnico Igor Tudor un ventaglio di soluzioni che non ha eguali in Serie A. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore croato ha ora l’imbarazzo della scelta, con la possibilità di schierare un reparto offensivo multiforme, capace di adattarsi a ogni avversario e a ogni momento della partita. La permanenza di Dusan Vlahovic, unita agli acquisti di Jonathan David, Lois Openda ed Edon Zhegrova, ha di fatto raddoppiato il potenziale offensivo della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

