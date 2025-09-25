Pro-pal e Comune contro la partecipazione di un team israeliano al Giro d’Emilia
Come accaduto a Madrid, quando in massa attivisti e manifestanti pro Pal hanno bloccato la Vuelta, la galassia antagonista bolognese promette di "bloccare il Giro dell’Emilia" a Bologna, dove la competizione passerà sabato 4 ottobre lungo il Colle di San Luca. Il motivo è la presenza, legittima stando alle regole sportive internazionali, della squadra israeliana Premier Tech tra i corridori. E gli attivisti sono chiari: se Comune e Regione non elimineranno "il patrocinio istituzionale" e il team israeliano "non verrà escluso, bloccheremo il loro passaggio, respingendo la loro partecipazione". Il Comune, intanto (in foto il sindaco Matteo Lepore), avanza la stessa richiesta agli organizzatori: "Siamo contrari alla partecipazione di una squadra israeliana in un momento come questo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
