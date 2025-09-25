Pro Pal bloccano i treni a Torino compaiono minacce contro Giorgia Meloni | Come Charlie Kirk La premier ribatte | Ne sono orgogliosa
Non sono ancora stati identificati i numerosi attivisti Pro Pal che, nell’ennesimo gesto di protesta e contestazione degli ultimi giorni, hanno occupato per circa due ore i binari della stazione torinese di Porta Susa a margine della manifestazione per la Global Sumud Flotilla. La Digos del capoluogo piemontese ha già acquisito le immagini di videosorveglianza e ha ipotizzato i reati di blocco di strada ferrata e interruzione di pubblico servizio. L’invasione dei binari e le minacce alla premier. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la stazione sarebbe stata invasa da circa 700 persone. 🔗 Leggi su Open.online
Pro Pal bloccano i treni a Torino. Meloni: "Io come Kirk? Essere accostata a lui motivo orgoglio" - Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero”, ha scritto su X la premier Giorgia Meloni commentando la scritta apparsa su un muro della stazione ferroviaria Porta Susa a Tori ... msn.com scrive
“Meloni come Kirk”, la scritta dei Pro Pal spaventa la politica: arriva risposta della premier - La giornata di protesta a Torino si è trasformata in un episodio ad alta tensione. Come scrive thesocialpost.it