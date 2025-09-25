Priscilla Presley | Michael Jackson sposò Lisa Marie per sembrare un desiderabile eterosessuale

La star della saga di Una pallottola spuntata ha svelato un dettaglio sul matrimonio della compianta figlia con la popstar di successo. Priscilla Presley ha criticato pubblicamente il matrimonio tra la figlia Lisa Marie e Michael Jackson nel suo nuovo memoir, Softly, As I Leave You: Life After Elvis. Nel libro, Presley precisa di non aver mai approvato le nozze della figlia, celebrate in segreto il 26 maggio 1994 nella Repubblica Dominicana, poco più di trentuno anni fa. Priscilla Presley critica il matrimonio tra Lisa Marie e Michael Jackson "Ero inorridita dal matrimonio" ha scritto Presley nel libro "Sapevo nel profondo che Michael non stava sposando Lisa Marie, ma la dinastia Presley. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Priscilla Presley: "Michael Jackson sposò Lisa Marie per sembrare un desiderabile eterosessuale"

priscilla - presley

