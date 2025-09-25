Principio d' incendio nel deposito di monopattini elettrici del centro storico

Riminitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' scattato intorno alle 14 l'allarme per un principio d'incendio che ha interessato un deposito di monopattini elettrici nel centro storico di Rimini. A segnalare ai vigili del fuoco del fumo che proveniva dallo stabile di via Isotta, nei pressi dell'incrocio con via Bonsi, sono stati dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: principio - incendio

Palma di Maiorca, principio di incendio su aereo Ryanair: 18 feriti

Principio di incendio su mietitrebbia a Città di Castello, intervento dei Vigili del Fuoco

Principio d’incendio nell’ex pizzeria a Spirano, fiamme dal contatore

Principio d'incendio in un bus Cotral - Un principio di incendio ad un bus del Cotral all’interno del deposito di Capacqua a Poggio Mirteto Scalo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento dello Scalo ... ilmessaggero.it scrive

Rimini, incendio al deposito di monopattini: Vigili del Fuoco in azione in pieno centro - Gallery - Vigili del fuoco in azione in pieno centro a Rimini per un principio di incendio che ha interessato un magazzino di monopattini. Scrive corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Principio D Incendio Deposito