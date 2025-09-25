Principio d' incendio nel deposito di monopattini elettrici del centro storico

E' scattato intorno alle 14 l'allarme per un principio d'incendio che ha interessato un deposito di monopattini elettrici nel centro storico di Rimini. A segnalare ai vigili del fuoco del fumo che proveniva dallo stabile di via Isotta, nei pressi dell'incrocio con via Bonsi, sono stati dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it