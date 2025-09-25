Primo volo Milano-Roma con cani di grossa taglia in cabina Ecco gli amici a 4 zampe Moka e Honey – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2025 È partito da Milano Linate il volo AZ2029 diretto a Roma Fiumicino con a bordo cani di media e grossa taglia. È stata ITA Airways a promuovere l'iniziativa nell'ambito del progetto “PET on Board”. Ecco le prime due passeggere a provare l'emozione di violare con i propri amici a 4 zampe, Tiziana Gori con il meticcio "Honey" e Anna Fontana con il Labrador retriever "Moka". Questa iniziativa, pionieristica nel settore dell’aviazione commerciale italiana, arriva a seguito delle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici in cabina adottate da ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con l’obiettivo di definire standard normativi, operativi e di sicurezza che permettano ai passeggeri di viaggiare insieme ai propri amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Open.online
