Primi giorni d’autunno ed è già furry mania 12 accessori cozy e soffici su cui puntare

I primi giorni d’autunno sono ufficialmente qui. E con loro, il desiderio di rifugiarci in capi e texture che sappiano di comfort e calore. Se la moda fosse un abbraccio, questa stagione avrebbe la consistenza della pelliccia sintetica, del teddy e dello shearling. Dimenticate il minimalismo estivo, perché la tendenza più forte del momento è soffice, giocosa e irresistibilmente tattile: benvenuta, furry mania. Visualizza questo post su Instagram Non si tratta solo di cappotti importanti, ma di un contagio che si è esteso ai dettagli, trasformando gli accessori quotidiani in piccole coccole di stile. 🔗 Leggi su Dilei.it

