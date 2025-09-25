Prime video raggiunge un accordo storico nella battaglia legale di amazon
Amazon e la controversia su Prime Video: il recente accordo legale. Una delle più significative controversie nel settore dello streaming ha visto coinvolta Amazon, con un accordo che ha portato a una storica risoluzione giudiziaria. La questione riguarda le pratiche adottate dalla piattaforma Prime Video in relazione alla gestione degli abbonamenti e alle modalità di cancellazione per milioni di utenti. Le accuse mosse dall’Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato. La Federal Trade Commission (FTC) ha accusato Amazon di aver ingannato decine di milioni di clienti, inducendoli all’acquisto di abbonamenti che risultavano difficili da interrompere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
NBA su Prime Video: Mamoli, Trinchieri e Ambrosini al commento - L’ex capitano del Milan, già volto Prime Video per la Champions League, commenterà alcune partite come ospite speciale. Da msn.com
Prime Video racconta l’NBA in Italia con una squadra stellare di commentatori - Milano, 24 settembre 2025 – L’NBA approda su Prime Video, grazie a un accordo globale di 11 anni sui diritti media. Riporta basketinside.com