Primavera Sound 2026 ecco la line-up | 150 artisti dai Cure ai Massive Attack

Il Primavera Sound 2026 svela la sua line-up. La 24esima edizione dell’evento in programma al Parc del Fòrum di Barcellona dal 3 al 7 giugno vedrà 150 artisti esibirsi sul palco. Tra i nomi di punta di questa edizione una menzione speciale degli organizzatori è dedicata ai The Cure di Robert Smith “che detiene ancora -spiegano- il record per il concerto più lungo nella storia del Primavera Sound, tra innumerevoli altre pietre miliari musicali, sebbene la sua rilevanza sia stata ricalibrata nel presente grazie al loro album più recente, Songs of a Lost World (2024), celebrato come uno dei loro migliori dischi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

