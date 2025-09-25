Primavera Sound 2026 | date lineup e grandi nomi in arrivo
Il Primavera Sound 2026 è uno dei festival musicali più importanti e amati al mondo. Nato a Barcellona, ogni anno trasforma la città catalana nella capitale globale della musica live, accogliendo artisti di ogni genere: dall’indie al pop, dall’elettronica al rock, fino alle nuove avanguardie sperimentali. L’edizione 2026 si terrà dal 3 al 7 giugno 2026 a Barcellona, per poi spostarsi la settimana successiva in Portogallo, con il Primavera Sound Porto in programma dall’ 11 al 13 giugno 2026. Indice. I grandi nomi del Primavera Sound 2026. Lineup completa Primavera Sound 2026 (in ordine alfabetico). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: primavera - sound
MUSCATIELLO (AZIONE DISABILI MARZIOLINO ODV) ANNUNCIA ORGANIZZAZIONE “FESTIVAL PRIMAVERA SOUND” A MATERA - X Vai su X
Judeline, giovane cantautrice andalusa, è un talento visionario pronto a ridefinire il panorama musicale globale. Originaria di Caños de Meca, incarna una visione musicale che fonde pop ed elettronica con influenze tradizionali, creando un sound capace di tr - facebook.com Vai su Facebook
Primavera Sound Barcelona confirms 2026 line-up announcement date and ticket details - up announcement is imminent and shared ticket details for 2026 - Lo riporta nme.com