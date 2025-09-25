AGI - Un applauso che si specchia in un altro: nella prima sfilata di Emporio Armani senza Giorgio. Le modelle nella passerella finale sono uscite applaudendo a lungo in omaggio al geniale stilista scomparso il 4 settembre scorso. A quel gesto ha risposto la platea, in piedi, tributando un lungo omaggio all'ultima collezione firmata da Re Giorgio. Il teatro di via Bergognone, palcoscenico oggi dell'ultima sfilata di Giorgio Armani per Emporio, è anche il luogo che ha ospitato la camera ardente dello stilista. La sua presenza era ovunque. E a fine sfilata nessuno è uscito a salutare il pubblico, come sempre faceva lo stilista. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Prima sfilata senza Giorgio, le modelle in passerella applaudono il genio della moda