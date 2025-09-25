Prima sfilata senza Giorgio le modelle in passerella applaudono il genio della moda
AGI - Un applauso che si specchia in un altro: nella prima sfilata di Emporio Armani senza Giorgio. Le modelle nella passerella finale sono uscite applaudendo a lungo in omaggio al geniale stilista scomparso il 4 settembre scorso. A quel gesto ha risposto la platea, in piedi, tributando un lungo omaggio all'ultima collezione firmata da Re Giorgio. Il teatro di via Bergognone, palcoscenico oggi dell'ultima sfilata di Giorgio Armani per Emporio, è anche il luogo che ha ospitato la camera ardente dello stilista. La sua presenza era ovunque. E a fine sfilata nessuno è uscito a salutare il pubblico, come sempre faceva lo stilista. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: prima - sfilata
David Koma ha portato la sua prima sfilata menswear a Berlino
La prima volta di Glenn Martens da Maison Margiela: sfilata dark a volto coperto
Post Malone ha chiuso la prima sfilata del suo brand con un cavallo in passerella
Pride Valtellinese: riflessioni dopo la prima sfilata arcobaleno a Sondrio intornotirano.it/articoli/econo… - X Vai su X
Chi c'era alla prima sfilata del nuovo direttore creativo Gucci? - facebook.com Vai su Facebook
La prima sfilata senza Giorgio Armani: nessuno stilista in passerella per i saluti finali - Alla Milano Fashion Week ha sfilato l’ultima collezione di Giorgio Armani. Da fanpage.it
Giorgio Armani, prima Milano Fashion Week senza di lui: il tributo e la sfilata - Giorgio Armani è venuto a mancare il 4 settembre e questa sarà la prima Milano Fashion Week senza di lui. Si legge su dilei.it