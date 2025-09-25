Roma è lontana solo geograficamente. Perché all’ Armani Teatro, a Milano, il cuore batte all’unisono con quello dell’Italia intera: elegante, sobrio, commosso. È la prima sfilata di Emporio Armani senza Giorgio, eppure ogni dettaglio – dai tendaggi alle scale ispirate a M.C. Escher – parla la sua lingua con una chiarezza che fa venire i brividi. Lo spazio firmato da Tadao Ando, lo stesso che poche settimane fa ha accolto una camera ardente visitata da migliaia di persone, è un tempio silenzioso. Dentro, la moda non alza la voce: sussurra. E quel sussurro ha il timbro caldo di chi torna a casa dopo un lungo viaggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dilei.it - Prima sfilata di Emporio Armani senza Giorgio: lacrime, applausi e un tributo che commuove Milano