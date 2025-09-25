Prima sfilata di Emporio Armani senza Giorgio | lacrime applausi e un tributo che commuove Milano
Roma è lontana solo geograficamente. Perché all’ Armani Teatro, a Milano, il cuore batte all’unisono con quello dell’Italia intera: elegante, sobrio, commosso. È la prima sfilata di Emporio Armani senza Giorgio, eppure ogni dettaglio – dai tendaggi alle scale ispirate a M.C. Escher – parla la sua lingua con una chiarezza che fa venire i brividi. Lo spazio firmato da Tadao Ando, lo stesso che poche settimane fa ha accolto una camera ardente visitata da migliaia di persone, è un tempio silenzioso. Dentro, la moda non alza la voce: sussurra. E quel sussurro ha il timbro caldo di chi torna a casa dopo un lungo viaggio. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: prima - sfilata
David Koma ha portato la sua prima sfilata menswear a Berlino
La prima volta di Glenn Martens da Maison Margiela: sfilata dark a volto coperto
Post Malone ha chiuso la prima sfilata del suo brand con un cavallo in passerella
Pride Valtellinese: riflessioni dopo la prima sfilata arcobaleno a Sondrio intornotirano.it/articoli/econo… - X Vai su X
Chi c'era alla prima sfilata del nuovo direttore creativo Gucci? - facebook.com Vai su Facebook
Prima sfilata di Emporio Armani senza Giorgio: lacrime, applausi e un tributo che commuove Milano - Nessun saluto finale, solo modelle che applaudono: l’assenza di Giorgio Armani si trasforma in presenza potente e indimenticabile ... Da dilei.it
Emporio Armani: un tributo che segna un nuovo inizio - Sfilata Emporio Armani presenta, alla Milano Fashion Week, la prima sfilata dopo la scomparsa del Maestro: un omaggio tra emozione e prospettive creative. Si legge su mam-e.it