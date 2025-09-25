Prima regionale a Bari della compagnia palestinese Inad Theater
Arriva da una terra ferita, portando con sé il linguaggio universale dell’arte. Direttamente dalla Palestina, la compagnia Inad Theater debutta in Puglia con la prima regionale a Bari di Jabra, in scena giovedì 25 Settembre alle ore 21.00 all’Arena Airiciclotteri. Un appuntamento di grande valore. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bari accoglie Inad Theater con Jabra: prima regionale all’Arena Airiciclotteri per “Le Due Bari 2025” - «Accogliere la prima regionale di Jabra è un’occasione unica per entrare in contatto con un teatro che racconta storie di memoria, resistenza e umanità», sottolinea Paola Romano, Assessora alle ... Lo riporta giornaledipuglia.com
A Bari torna il festival di teatro Trame Contemporanee: Andrea Pennacchi per la prima volta in Puglia - Diciotto spettacoli, 13 compagnie teatrali e più di 50 artisti ospiti, con una grande attenzione per i debutti in scena di nuove opere - lagazzettadelmezzogiorno.it scrive