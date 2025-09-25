Prima Promo di FC 26 | Cornerstones tra Hype e Investimenti VIDEO
La prima promo di FC 26 è finalmente arrivata e si tratta delle Cornerstones, un evento che ha già acceso l’hype della community. La selezione delle carte convince e promette di avere un forte impatto non solo sul gameplay, ma anche sull’andamento del mercato nei primi giorni di gioco. Con l’arrivo massiccio di pacchi, ci si aspettano fluttuazioni importanti: prezzi che scendono rapidamente, occasioni di investimento da cogliere al volo e possibili sorprese nei giorni successivi. In questo scenario così dinamico, sapere come muoversi diventa fondamentale per non sprecare crediti preziosi. In questo nuovo video, John di FutUniverse analizza nel dettaglio le Cornerstones, spiegando cosa aspettarsi dal mercato, quali errori evitare e come sfruttare al meglio questa prima promo della stagione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
In questa notizia si parla di: prima - promo
Trasforma il giardino in oasi: 6 sedie da esterno ad un prezzo shock, corri prima che finisca la promo!
Prima giornata di Promozione e primo ricorso stagionale: cambia la classifica del girone B - facebook.com Vai su Facebook
EA Sports FC 26: È Arrivata la Prima Patch dell’Anno! Ecco Tutte le Novità - La prima Title Update dell'anno è finalmente disponibile per tutte le piattaforme, portando con sé una serie di ... Scrive imiglioridififa.com
Come Giocare a EA SPORTS FC 26 in Anticipo: La Guida Definitiva con EA Play - Il costo attuale è di 5,99€ Scopri come scendere in campo con FC 26 già dal 18 settembre 2025 grazie a EA Play! Secondo imiglioridififa.com