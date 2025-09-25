Prima Promo di FC 26 | Cornerstones tra Hype e Investimenti VIDEO

La prima promo di FC 26 è finalmente arrivata e si tratta delle Cornerstones, un evento che ha già acceso l’hype della community. La selezione delle carte convince e promette di avere un forte impatto non solo sul gameplay, ma anche sull’andamento del mercato nei primi giorni di gioco. Con l’arrivo massiccio di pacchi, ci si aspettano fluttuazioni importanti: prezzi che scendono rapidamente, occasioni di investimento da cogliere al volo e possibili sorprese nei giorni successivi. In questo scenario così dinamico, sapere come muoversi diventa fondamentale per non sprecare crediti preziosi. In questo nuovo video, John di FutUniverse analizza nel dettaglio le Cornerstones, spiegando cosa aspettarsi dal mercato, quali errori evitare e come sfruttare al meglio questa prima promo della stagione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

