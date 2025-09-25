Prima pagina Tuttosport | Juventus Milinkovic-Savic tappa il buco a centrocampo
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 25 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato.
In questa notizia si parla di: prima - pagina
Prima pagina Gazzetta dello Sport: il Diavolo tenta Retegui. Vale 50 milioni
Prima pagina Corriere dello Sport: il Milan avanza per Jashari
Prima pagina Tuttosport: il mercato impazza in Serie A
Prime Pagine: Il Milan ne dice 4; Kolo rivede la Juve; Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic: ‘Juventus, ora parliamoci'”; La prima pagina dei giornali sportivi italiani ed europei del 28 agosto 2025.
"Si è trasformato per la Juve". Tuttosport apre con l'intervista al preparatore di Zhegrova - La Juventus aspetta ancora di vedere il vero Edon Zhegrova, estreno d'attacco arrivato dal Lille nella sessione di mercato estiva. Segnala tuttomercatoweb.com
Agnelli patteggia per le plusvalenze, Tuttosport in apertura: "Juve amore infinito" - "Juve amore infinito": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. tuttomercatoweb.com scrive