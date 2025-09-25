Prima o poi doveva succedere La Ruota della fortuna l’annuncio di Gerry Scotti a fine puntata
Non era mai accaduto in questa edizione del celebre game show di Canale 5: la campionessa Barbara, arrivata da Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, ha letteralmente sbancato La Ruota della Fortuna nella puntata di mercoledì 24 settembre. La concorrente ha portato a casa un bottino record fatto di 22.500 euro in gettoni d’oro – 7.500 conquistati durante la gara e altri 15mila arrivati dalla busta finale – ma soprattutto è riuscita a centrare il premio che da settimane rimaneva intatto: la tanto desiderata Grande Panda, mai vinta da nessun partecipante dall’inizio della stagione. La formula per accedere al premio automobilistico non è semplice: il concorrente deve pescare lo spicchio con il panda durante la partita, evitare di finire due volte in bancarotta (Barbara si è fermata a una sola), vincere la puntata e, infine, riuscire a indovinare tutte e tre le soluzioni delle buste finali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
