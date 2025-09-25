Prima o poi doveva capitare ed è capitato | colpo di scena a La Ruota della Fortuna la campionessa Barbara vince la macchina | ecco come

La prima auto della stagione è stata regalata ieri sera, mercoledì 24 settembre, a La ruota della fortuna. Ad aggiudicarsela è stata Barbara, la nuova campionessa del game show condotto da Gerry Scotti. Arrivata nel programma lo scorso lunedì sera, dopo la vittoria di 100 mila euro il giorno precedente del trentatreenne romano Fabio, la concorrente nel corso delle prime due puntate aveva vinto un viaggio per due persone alle Maldive e una crociera ai Caraibi, oltre ad aggiudicarsi un totale di 30.500 euro la prima sera e 21.700 euro la seconda sera. Già nel corso della sua prima serata a La ruota della fortuna aveva avuto la possibilità di portare a casa l’automobile, ma non c’era riuscita non avendo ottenuto la terza busta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

