Prima neve in Lombardia | le immagini delle cime bianche dello Stelvio

La prima neve autunnale è arrivata in Lombardia. Vette imbiancate sullo Stelvio, a Livigno e su alcune montagne bresciane. Ne ha risentito il Passo del Foscagno, chiuso in mattinata. Secondo le previsioni domani nevicherà nuovamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: prima - neve

Al via la prima edizione del 'Premio Oplonti - Siamo gocce dello stesso mare' con lo storico 'Ritrovamento della statua della Madonna della Neve'

Prima neve a Cervinia: la vallata è già imbiancata

Prima neve stagionale, lo spettacolo sulle cime altoatesine catturato dalle webcam. - X Vai su X

? La prima neve sull’Alto Lago di Como ? Questa mattina le cime che circondano l’Alto Lago di Como si sono svegliate sotto un leggero manto bianco: è arrivata la prima neve della stagione! Le temperature più rigide degli ultimi giorni hanno favorito q - facebook.com Vai su Facebook

La prima neve d'autunno: cime imbiancate sullo Stelvio - Vette imbiancate sullo Stelvio dopo la prima neve d'autunno caduta martedì: cime ricoperte di neve sopra i 2. Secondo rainews.it

Nevica in Lombardia anche a bassa quota: le immagini dei primi fiocchi - Non solo sulle Alpi e Prealpi infatti, i primi fiocchi sono scesi anche nelle province di Como e Bergamo: in zone più ... Si legge su fanpage.it