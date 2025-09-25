Prima neve a Cervinia | la vallata è già imbiancata
La prima neve della stagione è arrivata a Cervinia, sorprendendo turisti e residenti con un paesaggio da fiaba. Nel giro di poche ore la pioggia si è trasformata in fiocchi bianchi, caduti anche di grandi dimensioni, che hanno ricoperto la vallata e le cime circostanti. La temperatura è scesa intorno agli 0°C e il paesaggio alpino si è vestito d’inverno in anticipo, regalando immagini spettacolari che segnano simbolicamente l’inizio della stagione fredda in montagna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Prima #neve in #AltoAdige. Fiocchi fino a 1.700 mt grazie ad una perturbazione della scorsa notte. La giornata soleggiata, prevista per oggi, scioglierà rapidamente l'accenno di manto sceso sulla Val Venosta, l'Alpe di Siusi e sulle Dolomiti fino a Plan de Co - X Vai su X
La prima neve di stagione sotto i 2.000 metri di quota ha sorpreso le mandrie ancora presenti negli alpeggi, prima dell’atteso rientro verso valle in vista della stagione fredda. Atmosfera di pieno autunno al Pian della Mussa nel pomeriggio di mercoledì - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: Neve a Cervinia, imbiancata la vallata con i primi fiocchi della stagione, il Video - L’arrivo di aria fredda in quota, accompagnata da rovesci a carattere temporalesco, ha interessato nella mattinata di mercoledì 24 settembre le zone dell’Alto Piemonte e la Valle d’Aosta orientale. Come scrive ilmeteo.it
Con l'autunno arriva la prima neve in Alto Adige - Il passaggio di una perturbazione la scorsa notte ha fatto scendere i fiocchi fino a 1. Scrive msn.com