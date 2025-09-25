Prima i maltrattamenti in famiglia poi l' aggressione ai poliziotti | un uomo finisce in carcere
Nella serata di ieri, all’esito di un tempestivo intervento delle volanti della Polizia di Stato di Ravenna, è stato arrestato un uomo, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre e del reato di resistenza a pubblico ufficiale.La segnalazione è giunta alla Questura da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: prima - maltrattamenti
Due denunce per maltrattamenti, un solo messaggio: denunciare è possibile. L’Arma dei Carabinieri in prima linea
Il gup del tribunale di Sciacca ha accolto la richiesta dei legali di Daniele Alba, riconosciuto colpevole per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale commessi prima dell’aggressione - facebook.com Vai su Facebook
9 ANNI DI MALTRATTAMENTI PRIMA DI ESSERE LIBERATO. QUESTO CUCCIOLONE HA DIRITTO DI VIVERE FELICE E AMATO.? OASI 4 ZAMPE CASERTA 351 534 5827 PER ADOZIONE GRAZIE? - X Vai su X
Maltrattamenti in famiglia: 3 arresti in 24 ore eseguiti dai Carabinieri - Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati commessi in contesti familiari, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, nelle ultime 24 ore, hanno dato esecuzione a tre distinti provvedimenti ... Secondo leccesette.it
Maltrattamenti in famiglia, tre arresti in un giorno tra Lecce, Ugento e Campi - Lecce – Ben tre arresti da parte dei Carabinieri per maltrattamenti in famiglia nel giro di appena 24 ore, tra Lecce e provincia. Lo riporta corrieresalentino.it