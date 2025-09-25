Prima i maltrattamenti in famiglia poi l' aggressione ai poliziotti | un uomo finisce in carcere

Nella serata di ieri, all’esito di un tempestivo intervento delle volanti della Polizia di Stato di Ravenna, è stato arrestato un uomo, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre e del reato di resistenza a pubblico ufficiale.La segnalazione è giunta alla Questura da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it