Prima i maltrattamenti in famiglia poi l' aggressione ai poliziotti | un uomo finisce in carcere

Ravennatoday.it | 25 set 2025

Nella serata di ieri, all’esito di un tempestivo intervento delle volanti della Polizia di Stato di Ravenna, è stato arrestato un uomo, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre e del reato di resistenza a pubblico ufficiale.La segnalazione è giunta alla Questura da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

