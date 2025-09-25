Prima edizione del Premio Internazionale Angelo da Furci | i nomi dei premiati
Si terrà sabato 27 Settembre, nel Santuario del Beato Angelo di Furci, alle ore 18, la cerimonia per la prima edizione del premio internazionale Angelo da Furci. Un evento ideato da Silvio Bellano, attuale priore della Confraternita del Beato Angelo e supportato dal parroco don Angelo Di Prinzio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
