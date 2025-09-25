Prima categoria Messina una splendida tripletta Così l’Atletico Mondolfo sogna
Anche il campionato di Prima categoria è ripartito e le 16 squadre che fanno parte del Girone A, quello che raggruppa le pesaresi, si sono subito date battaglia in un clima di sana competizione sportiva. Ben sette le vittorie (cinque esterne). 24 i gol (5 in più della prima giornata di un anno fa). Da segnalare un buon afflusso di spettatori su tutti i campi. I bomber. Tra i marcatori della prima giornata subito in evidenza Francesco Maria Messina (foto a sinistra) dell’ Atletico Mondolfo 1952, classe 1985 bomber esperto e particolarmente proficuo (lo scorso dicembre era stato premiato per aver raggiunto le 200 marcature). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: prima - categoria
Calcio dilettanti. Fiumanese in Prima Categoria e Medla in Seconda: ok dal Crer
Prima Categoria, un viavai di giocatori verso la neopromossa dell’ex Malagolini. Maggi: "Sono amareggiato ma non trattengo nessuno». Esodo da Consandolo: vanno tutti al Bando
COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA FASE ELIMINATORIA MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE STADIO COMUNALE DI MARGINE COPERTA ? H 20.45 ? @marginone_2000 Powered by: @farmaciabiagi #uscittadicapannori #capannoricalcio #academy - facebook.com Vai su Facebook
Prima Categoria, ecco che cosa è successo nella prima giornata dei gironi A, B, C, D, E ed F. #calciopiu - X Vai su X
Prima categoria. Messina, una splendida tripletta. Così l’Atletico Mondolfo sogna - Forlani, presidente Olympia: "Le favorite hanno iniziato con il passo da protagoniste. Riporta sport.quotidiano.net
Virtus Messina, ufficiale il ripescaggio in Prima Categoria: volti nuovi dal mercato - È con grande gioia e soddisfazione che l’ASD Virtus Messina comunica, a seguito della pubblicazione del C. Segnala strettoweb.com