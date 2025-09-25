Prima categoria Messina una splendida tripletta Così l’Atletico Mondolfo sogna

Anche il campionato di Prima categoria è ripartito e le 16 squadre che fanno parte del Girone A, quello che raggruppa le pesaresi, si sono subito date battaglia in un clima di sana competizione sportiva. Ben sette le vittorie (cinque esterne). 24 i gol (5 in più della prima giornata di un anno fa). Da segnalare un buon afflusso di spettatori su tutti i campi. I bomber. Tra i marcatori della prima giornata subito in evidenza Francesco Maria Messina (foto a sinistra) dell’ Atletico Mondolfo 1952, classe 1985 bomber esperto e particolarmente proficuo (lo scorso dicembre era stato premiato per aver raggiunto le 200 marcature). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

