prezzi del vino italiano crollano a causa dei dazi usa cantine perdono 61 milioni in un solo mese

Il vino italiano, tra i prodotti Made in Italy più esportati in America, oggi si trova sotto pressione come non mai a causa dei nuovi dazi introdotti dal presidente Donald Trump, che stanno colpendo duramente le nostre cantine, costrette a sacrificare i margini per restare competitive. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio di Unione Italiana Vini (Uiv), solo a luglio le aziende italiane hanno già perso 61 milioni di dollari. Prezzi del vino italiano giù del 13,5%: chi paga davvero i dazi. Il dato più significativo che riguarda il prezzo medio del vino italiano importato negli Usa è che, in un solo anno, è sceso da 6,52 a 5,64 dollari al litro, con un calo del 13,5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

