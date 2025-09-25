Previsioni della quarta settimana con la prima partita internazionale della stagione e molteplici potenziali playoff matchup

2025-09-25 00:34:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:. Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals. I cardinali hanno mostrato i loro veri colori quando hanno permesso a Mac Jones di orchestrare un disco vincente contro di loro con solo 1:46 rimasto nel quarto trimestre. Le carte sono esuberate, ma ci sono ancora molte cose sbagliate in questa squadra. I Seahawk stanno giocando meglio al momento, specialmente sul lato difensivo della palla. L’Arizona avrà la possibilità di vincere la partita, ma saranno a corto del loro ultimo tentativo di prendere il comando alla fine del quarto trimestre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com