Presunti concorsi truccati | spuntano altre segnalazioni di favori e scorciatoie tra Napoli e Avellino

Avellino, 25 settembre 2025 - Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, è indagato dalla magistratura per presunte irregolarità nella gestione di concorsi pubblici. La notizia è stata comunicata dallo stesso Alaia tramite un post su Facebook.L’inchiesta ha portato i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Presunti concorsi truccati all'Asl di Salerno, indagato anche il presidente della Commissione Sanità

Presunte irregolarità nei concorsi all’Asl di Salerno. Sei indagati, tra i quali il Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, Vincenzo Alaia, politico irpino, eletto nella lista di Italia Viva. - facebook.com Vai su Facebook

