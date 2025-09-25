Presunti abusi su una 13enne nel Brindisino | indagati due adolescenti

La Procura dei minori di Lecce ha aperto un’inchiesta su presunti abusi sessuali nei confronti di una ragazza di 13 anni a Mesagne, un comune del Brindisino. Due adolescenti, rispettivamente di 12 e 15 anni, risultano indagati per violenza sessuale e sequestro di persona. La notizia, riportata dal  Nuovo Quotidiano di Puglia, è stata confermata dall’ ANSA. Secondo quanto emerge, le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. La ragazza ha trovato il coraggio di denunciare l’episodio ai proprio genitori. Le indagini ancora in corso. 🔗 Leggi su Open.online

