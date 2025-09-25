Presunti abusi su una 13enne indagati due adolescenti nel Brindisino

Due minori di 12 e 15 anni sono finiti sotto indagine sospettati per aver violentato una 13enne. I fatti sarebbero accaduti in un comune del Brindisino e la Procura dei minori di Lecce ha aperto un'inchiesta per presunti abusi sessuali. I due adolescenti sono indagati per violenza sessuale e sequestro di persona. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Presunti abusi su una 13enne, indagati due adolescenti nel Brindisino

