Presunta violenza su una 13enne | avviate indagini su un 12enne e un 15enne

MESAGNE - Un 12enne e un 15enne di Mesagne sono indagati per violenza sessuale e sequestro di persona perché accusati di aver abusato di una 13enne. L'inchiesta a loro carico è stata avviata dalla Procura dei minori di Lecce in seguito alla denuncia sporta dalla vittima, anch'essa di Mesagne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Brindisi, 13enne denuncia violenza sessuale in strada a Mesagne: indagati 12enne e 15enne - Il racconto dell’adolescente alle forze dell’ordine ha fatto scattare le immediate indagini dei carabinieri che hanno identificato i due presunti responsabili ... Come scrive fanpage.it

Presunti abusi su una 13enne, indagati due adolescenti - La Procura dei minori di Lecce ha aperto un'inchiesta su presunti abusi sessuali nei confronti di una 13enne, in un comune del Brindisino, da parte di un 12enne e di un 15enne. msn.com scrive