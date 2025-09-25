presto un parco in memoria di giuseppe mondaini morto nel 1944 nel naufragio della nave oria

Verucchio renderà omaggio alla memoria di Giuseppe Mondaini intitolandogli un parco. Sorgerà nella nuova area residenziale di via Montironi: si chiamerà parco Mondaini e accoglierà "anche un cippo commemorativo e una targa", spiega l’assessore ai lavori pubblici Luigi Dolci. Mondaini, soldato dell’esercito, morì il 12 febbraio 1944 nel disastro del piroscafo Oria, che affondò nel mar Egeo. Uno dei più tragici naufragi della storia, con 4.163 vittime. Giuseppe visse l’infanzia in Argentina dove i genitori emigrarono per lavoro. Ritornato in Italia, il 23 gennaio 1942 fu richiamato alle armi. Dopo l’armistizio del 1943 i tedeschi catturarono migliaia di soldati italiani: l’Oria, che ne portava oltre 4mila, a causa di tempesta finì contro uno scoglio e affondò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

