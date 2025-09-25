Presto un parco in memoria di Giuseppe Mondaini morto nel 1944 nel naufragio della nave Oria
Verucchio renderà omaggio alla memoria di Giuseppe Mondaini intitolandogli un parco. Sorgerà nella nuova area residenziale di via Montironi: si chiamerà parco Mondaini e accoglierà "anche un cippo commemorativo e una targa", spiega l’assessore ai lavori pubblici Luigi Dolci. Mondaini, soldato dell’esercito, morì il 12 febbraio 1944 nel disastro del piroscafo Oria, che affondò nel mar Egeo. Uno dei più tragici naufragi della storia, con 4.163 vittime. Giuseppe visse l’infanzia in Argentina dove i genitori emigrarono per lavoro. Ritornato in Italia, il 23 gennaio 1942 fu richiamato alle armi. Dopo l’armistizio del 1943 i tedeschi catturarono migliaia di soldati italiani: l’Oria, che ne portava oltre 4mila, a causa di tempesta finì contro uno scoglio e affondò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: presto - parco
Parco ‘Ilio Micheloni’. I lavori procedono spediti: "Presto nuovi servizi"
Lavori al Castello Fienga, presto collegamento con San Giovanni in Parco
Il parco per Lorenzo presto realtà
In giro con un gruppo ad esplorare il bellissimo Parco della Favorita! Presto un'escursione anche con Sikania Trek - facebook.com Vai su Facebook
Presto un parco in memoria di Giuseppe Mondaini, morto nel 1944 nel naufragio della nave Oria; Nocera Superiore, il Centro Polivalente sarà intitolato a Giuseppe Salvi; Inaugurato a Castelfrentano il nuovo Eco Parco comunale “Maestro Giuseppe Di Battista”.
Un parco intitolato a Giuseppe di Matteo vittima di mafia - Michele Cesaro ha promosso l'iniziativa per alimentare la memoria e contrastare gli orrori della ... Scrive lanazione.it
Unisalento avrà un parco in memoria delle vittime di mafia - 30 il 'Parco della memoria e dell'impegno' che l'università del Salento dedica alle vittime di mafia. Secondo ansa.it