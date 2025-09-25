Preso in auto con due pistole pronte a sparare | 26enne torna libero

Torna libero Andrea Sottile, 26 anni, arrestato a dicembre scorso dopo essere stato sorpreso con due pistole nascoste in auto insieme ad altre tre persone. L'operazione, durante un controllo casuale nel piazzale di un supermercato, è scattata in piena notte.Il gip di Palermo, Antonella Consiglio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: preso - auto

Urta lo specchietto di un’auto: preso a pugni in mezzo alla strada

Villaggio degli sposi, finestrini rotti e furti alle auto parcheggiate: preso un 27enne

Guidava l'auto ma non aveva mai preso la patente: denunciato

Paura alle 8 di oggi in via D'Annunzio a Quinto: un'auto in sosta ha preso fuoco, in pochi istanti le fiamme si sono estese anche alla macchina vicina, intaccandola leggermente. Sul posto i vigili del fuoco di Treviso per le operazioni di spegnimento. Si è trattato - facebook.com Vai su Facebook

Padula, in auto con cocaina e pistola: tre arresti - In viaggio sull’A2 del Mediterraneo con 3 chili e mezzo di cocaina e una pistola clandestina carica. Da msn.com

Piazza Bologna, un «mare» di cocaina per la movida: sequestrati 66 chili di droga - Il 35enne è stato individuato dai carabinieri in un appartamento della zona, aveva anche una pistola. Riporta msn.com