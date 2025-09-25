Preso il ciclista spacciatore Girava con due chili di cocaina nascosti in uno zainetto
Gira in bici con due panetti di cocaina nascosti nello zaino. Viene scoperto dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino durante un posto di controllo a Caldarola e arrestato. Si tratta del 58enne anconetano Andrea Matellicani, che ora si trova nel carcere di Montacuto. L’altro ieri, intorno alle 8.30, i carabinieri hanno notato l’uomo, in sella a una bicicletta di un certo valore economico: marca e colore corrispondevano a una di quelle ricercate in seguito a una denuncia di furto in provincia negli ultimi giorni. Hanno quindi proceduto al controllo, mentre l’anconetano iniziava a dare segni di nervosismo e agitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
