Preso il ciclista spacciatore Girava con due chili di cocaina nascosti in uno zainetto

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gira in bici con due panetti di cocaina nascosti nello zaino. Viene scoperto dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino durante un posto di controllo a Caldarola e arrestato. Si tratta del 58enne anconetano Andrea Matellicani, che ora si trova nel carcere di Montacuto. L’altro ieri, intorno alle 8.30, i carabinieri hanno notato l’uomo, in sella a una bicicletta di un certo valore economico: marca e colore corrispondevano a una di quelle ricercate in seguito a una denuncia di furto in provincia negli ultimi giorni. Hanno quindi proceduto al controllo, mentre l’anconetano iniziava a dare segni di nervosismo e agitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

