Presentazione all’ex Palazzo delle Poste della Borsa di studio in memoria di Antonella Silvestri
Martedì 30 alle ore 17:00, presso l’Aula Leongrande dell’ex Palazzo delle Poste, i volontari dell’associazione Intercultura ODV presenteranno la borsa di studio intitolata “Radici baresi, orizzonti lontanti” in memoria di Antonella Silvestri, storica volontaria ed ex presidentessa del Centro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
