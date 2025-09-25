È ancora polemica per la candidatura di Tullio Tenci, sindaco di Castell’Azzara, nelle liste a sostegno del presidente Eugenio Giani, in corsa per la conferma alla guida della Regione Toscana. Una candidatura che agita le acque non solo nel Comune amiatino, ma anche all’interno della coalizione di centrodestra provinciale, che ora chiede chiarimenti e prese di posizione nette, soprattutto agli amici di Fratelli d’Italia. Tenci guida infatti un’amministrazione comunale civica, ma da più parti viene sottolineato come la lista che lo ha eletto fosse sostenuta da componenti del centrodestra locale, tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Presa di posizione di Forza Italia: "Tenci insieme a Giani?. FdI dovrebbe dire qualcosa"