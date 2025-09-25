Prepezzano di Giffoni Sei Casali XII edizione della Sagra della Nocciola | dal 26 al 28 settembre

“La tonda di Giffoni tra Modernità e Tradizione”. In primis et ante omnia propiciani nuceola. Nel 26° anniversario dalla costituzione dell’ “Associazione Giovanile San Nicola di Prepezzano” che organizza e promuove la XII edizione della Sagra della Nocciola nel centro storico di Prepezzano del Comune di Giffoni Sei Casali (SA) venerdì 26 a cena, sabato 27 a cena e domenica 28 a pranzo. Arriva la manifestazione più attesa di fine estate nel piccolo borgo Protagonista è la Nocciola, come recita il sottotitolo, tra Modernità e Tradizione, si potranno gustare numerosi piatti della tradizione popolare e piatti inventati da cuochi contemporanei che vedono il famoso frutto impiegato sia nella pasticceria che in piatti salati. 🔗 Leggi su Zon.it

